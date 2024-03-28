Bayern Münih'te Xabi Alonso'nun alternatifi Rangnick

Sezon sonu teknik direktör Thomas Tuchel ile vedalaşacak olan Bayern Münih, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.



Kicker'ın haberine göre; Bayern Münih, teknik direktörlüğe ilk öncelik olarak belirlediği Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso'nun alternatifini de hazırladı.



ALONSO OLMAZSA RANGNICK



Alman ekibinin, Xabi Alonso'nun kendilerine olumsuz bir dönüş yapması halinde Ralf Rangnick'i takımın başına getirmeyi düşündüğü belirtildi.



Alman devinin, mevcut Avusturya Milli Takım teknik direktörü olan Rangnick ile görüşmelere başlayabileceği kaydedildi.



DE ZERBI GÜNDEMDE AMA...



Ayrıca haberde Brighton teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin de Bayern Münih adayları arasında olduğu ancak Bayern Münih üst yönetiminin, 44 yaşındaki İtalyan hocanın hiç Almanca konuşamaması ve sınırlı derecede İngilizce konuşuyor olması nedeniyle De Zerbi'de geri adım attığını öne sürdü.



