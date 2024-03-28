Bayern Münih'te Xabi Alonso'nun alternatifi Rangnick

Yeni hoca arayışlarını sürdüren Bayern Münih, Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso'dan olumlu dönüş alamazsa rotasını Avusturya Milli Takım teknik direktörü Ralf Rangnick'e çevirecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih'te Xabi Alonso'nun alternatifi Rangnick
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2024 18:14
Son güncelleme 28 Mart 2024 18:15
Sezon sonu teknik direktör Thomas Tuchel ile vedalaşacak olan Bayern Münih, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Kicker'ın haberine göre; Bayern Münih, teknik direktörlüğe ilk öncelik olarak belirlediği Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso'nun alternatifini de hazırladı.

ALONSO OLMAZSA RANGNICK

Alman ekibinin, Xabi Alonso'nun kendilerine olumsuz bir dönüş yapması halinde Ralf Rangnick'i takımın başına getirmeyi düşündüğü belirtildi.

Alman devinin, mevcut Avusturya Milli Takım teknik direktörü olan Rangnick ile görüşmelere başlayabileceği kaydedildi.

DE ZERBI GÜNDEMDE AMA...

Ayrıca haberde Brighton teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin de Bayern Münih adayları arasında olduğu ancak Bayern Münih üst yönetiminin, 44 yaşındaki İtalyan hocanın hiç Almanca konuşamaması ve sınırlı derecede İngilizce konuşuyor olması nedeniyle De Zerbi'de geri adım attığını öne sürdü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery