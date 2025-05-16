16 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:30
16 Mayıs
Chelsea-M. United
22:15
16 Mayıs
OH Leuven-Westerlo
21:45
16 Mayıs
Famalicao-Casa Pia AC
21:00
16 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
21:00
16 Mayıs
Levante-Albacete
21:30
16 Mayıs
SV Horn-Kapfenberger SV
19:00
16 Mayıs
SKN St. Poelten-Rapid Wien II
19:00
16 Mayıs
SV Stripfing-Austria Lustenau
19:00
16 Mayıs
Liefering-Admira Wacker
21:30
16 Mayıs
SW Bregenz-Ried
21:30
16 Mayıs
Bellinzona-Thun
21:15
16 Mayıs
Wil-FC Stade Lausanne-Ouchy
21:15
16 Mayıs
FC Vaduz-Schaffhausen
21:15
16 Mayıs
Kastamonuspor-Altınordu
16:00
16 Mayıs
Aksarayspor-Belediye Vanspor
16:00
16 Mayıs
FC Nordsjaelland-AGF
20:00
16 Mayıs
Brann-Sarpsborg 08
19:00
16 Mayıs
Fredrikstad-KFUM
19:00
16 Mayıs
Molde-Kristiansund BK
19:00
16 Mayıs
Rosenborg-FK Haugesund
19:00
16 Mayıs
Stroemsgodset-Bryne
19:00
16 Mayıs
Tromsoe-Bodo/Glimt
19:00
16 Mayıs
Viking-Sandefjord
19:00
16 Mayıs
Vaalerenga-Hamarkameratene
21:00

Bayern Münih'te Sane için son gün!

Bayern Münih'in Leroy Sane'ye yeni sözleşme için tanıdığı süre bugün (cuma) sona eriyor. Alman ekibinde sportif direktör Max Eberl, Sane'nin geleceği için konuştu.

calendar 16 Mayıs 2025 11:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'te Sane için son gün!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bayern Münih'te Leroy Sane'nin geleceği için geri sayıma geçildi.

SÜRE BİTİYOR!

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih'in 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme için karar vermesi adına tanıdığı süre bugün (Cuma) sona eriyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sane'nin geleceği için yaptığı açıklamada, "Leroy Sane ve menajeri, ne istediğimizi ve koşulları biliyorlar. Umarım bizimle kalır." ifadelerini kullandı.

BAYERN İLE ARADAKİ FARK

Bayern Münih, Sane ile yıllık 10 milyon euro'dan yeni sözleşme için anlaşma sağlamış ancak daha sonra Sane menajer değiştirerek Pini Zahavi ile anlaşmıştı. Sane'nin menajer Zahavi ile anlaşmasının ardından Alman yıldızın Bayern Münih'ten yeni sözleşme için beklentileri de artmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, menajer değiştirmesinin ardından Bayern Münih'ten senelik 12 milyon euro, 3 milyon euro bonus ve maç başı talep etmişti. Bayern Münih, Sane için 10 milyon euro yıllık ücretin üzerine çıkmayı düşünmüyor. Alman ekibi, bonuslar için de bu rakamları vermeyi düşünmüyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Sane'nin adı Galatasaray'ın da transfer gündemine bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Sane'nin Bayern Münih için vereceği kararın ardından 29 yaşındaki futbolcu için harekete geçebilir. İngiltere'den Arsenal de Sane ile yakından ilgileniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 44 maçta süre bulan Leroy Sane, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.