Bayern Münih, mesaj maçını kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolundaki en büyük rakibine de mesajı verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih, mesaj maçını kazandı!
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03 Nisan 2021 21:26
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında zirvedeki iki takım, Bayern Münih ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 1-0 kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren gol, 38. dakikada Müller'in asistinde Goretzka'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Bayern Münih, 64 puana yükseldi ve 57 puanı olan 2. sıradaki RB Leipzig ile puan farkını 7'ye yükseltti.

Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih evinde Union Berlin'i konuk edecekken, RB Leipzig Werder Bremen deplasmanına gidecek.



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