Bayern Münih, Jonas Urbig'i transfer etti!

Bayern Münih, 21 yaşındaki file bekçisi Jonas Urbig'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bayern.de
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Bayern Münih, Jonas Urbig'i transfer etti!
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27 Ocak 2025 23:15
Bundesliga devi Bayern Münih, kaleci rotasyonuna takviyede bulundu.

Bavyera temsilcisi, Köln forması giyen Jonas Urbig'i renklerine bağladı.

7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Bayern Münih'in Jonas Urbig için 7 milyon euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.

2029'A KADAR SÖZLEŞME

21 yaşındaki kaleci ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandı.

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