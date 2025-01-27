Bayern Münih, Jonas Urbig'i transfer etti!

Bundesliga devi Bayern Münih, kaleci rotasyonuna takviyede bulundu.
Bavyera temsilcisi, Köln forması giyen Jonas Urbig'i renklerine bağladı.
7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Bayern Münih'in Jonas Urbig için 7 milyon euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.
2029'A KADAR SÖZLEŞME
21 yaşındaki kaleci ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandı.
Bavyera temsilcisi, Köln forması giyen Jonas Urbig'i renklerine bağladı.
7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Bayern Münih'in Jonas Urbig için 7 milyon euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.
2029'A KADAR SÖZLEŞME
21 yaşındaki kaleci ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandı.