Bayern Münih'in yeni hedefi McTominay

Transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih'in, orta saha rotasyonunu genişletmek için Manchester United forması giyen Scott McTominay'ı renklerine bağlamak istediği yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'in yeni hedefi McTominay
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28 Ağustos 2023 15:40
Transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih, orta saha takviyesi için girişimlerini sıklaştırdı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Manchester United'da forma giyen İskoç orta saha Scott McTominay'ı kadrosunda görmek istiyor.

Haberde, Bayern Münih'in McTominay'ı kiralamak için kısa süre içinde Manchester United ile temasa geçmesinin beklendiği belirtildi.

GRAVENBERCH'E GÜVEN TAM

Bunun yanında Bayern yönetiminin geçtiğimiz sezon Ajax'tan transfer edilen Ryan Gravenberch'in yeteneklerine çok güvendiği ve oyuncuya yapılan yatırımın karşılık vereceğine olan inancın sürdüğü yazıldı.

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