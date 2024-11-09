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Bayern Münih, Bundesliga'da soluksuz kazanıyor

Bayern Münih, St.Pauli deplasmanında tek taraflı bir oyun oynayıp 1-0 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, Bundesliga'da soluksuz kazanıyor
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09 Kasım 2024 19:11
Son güncelleme 09 Kasım 2024 19:28
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında St.Pauli ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Millerntor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 1-0'lık skorla kazandı.

Mücadelede yüzde 76 topla oynama oranı yakalayan Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 22. dakikada Jamal Musiala attı.

Namağlup ünvanını sürdüren Bayern Münih, aldığı 8. galibiyetle puanını 26'ya yükseltti. St.Pauli ise iki haftalık yenilmezlik serisini sürdüremedi ve 8 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Ausgburg'u ağırlayacak. St.Pauli ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.

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