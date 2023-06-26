Bayern'in gözü İlkay transferi ve De Jong'da

Bayern Münih'in İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Barcelona'dan Frenkie De Jong'u yakından takip ettiği ortaya çıktı.



Alman Sky'ın haberine göre, Bayern Münih, Barcelona'nın İlkay Gündoğan'a imza attırması halinde ilk 11'den kesilme ihtimali olan Frenkie De Jong'u transfer etmek istiyor. Barcelona'nın İlkay hamlesi sonrası takımda oynayacak taşların takipçisi olan Bayern'in De Jong transferi ile orta sahasını güçlendirmeyi planladığı ifade edildi.



Barcelona'nın ise yıllık 16 milyon euro maaş alan Hollandalı oyuncuyu göndererek bütçede önemli bir yer açmak istediği uzun süredir biliniyor.



Frenkie De Jong bu sezon 33'ü La Liga olmak üzere toplamda 43 maçta Barcelona formasını giydi ve 2 gol 4 asist üretti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ