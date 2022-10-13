UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih, Viktoria Plzen deplasmanına konuk oldu. Alman devi sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.



Bayern Münih, 10. dakikada Sadio Mane ile öne geçti. Thomas Müller, 14. dakikada farkı ikiye çıkardı. Goretzka'nın 25 ve 35'te attığı gollerle Bayern Münih, soyunma odasına 4-0 önde gitti.



İkinci yarıda Viktoria Plzen Adam Vlkanova'nın 62. dakikada attığı goller farkı üçe indirdi. Çekya temsilcisi Jan Kliment ile 75. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşma 4-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından Bayern Münih, 12 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Viktoria Plzen, 4 maç sonunda puanla tanışamadı.



Grubun 5. haftasında Bayern Münih, Barcelona deplasmanına gidecek. Viktoria Plzen de, Inter'le İtalya'da karşılaşacak.





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