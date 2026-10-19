Bugün
20:00
Trabzonspor
Beşiktaş
CANLI
62'
Karagümrük
0
Keçiörengücü
1
CANLI
61'
Manisa FK
2
Muğlaspor
3
Bugün
20:00
Bursaspor
Pendikspor
Bugün
20:00
Esenler Erokspor
Mardin 1969 Spor
Bugün
22:00
Tottenham
Coventry City
Bugün
22:00
Getafe
Rayo Vallecano
Bugün
19:30
Monza
Cagliari
Bugün
21:45
Parma
Torino
Bugün
22:15
Braga
Gil Vicente

Acun Ilıcalı'nın özel misafiri: UEFA Başkanı Ceferin

Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Slovenya'da ağırladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 11:29 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 11:30
Acun Ilıcalı'nın özel misafiri: UEFA Başkanı Ceferin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Maribor ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Maribor-Celje karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın misafiri oldu. Karşılaşma sırasında sıcak sohbetleri dikkatlerden kaçmayan ikili, maçın ardından birlikte yemek yedi.

0-0 sona eren karşılaşmanın ardından Ilıcalı, UEFA Başkanı Ceferin'e Maribor forması hediye etti.

Bu sezon 24 puanla Slovenya PrvaLiga Ligi'nde liderliğini sürdüren Maribor, en büyük şampiyonluk adayı olarak görülüyor.





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.