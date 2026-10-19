Acun Ilıcalı'nın özel misafiri: UEFA Başkanı Ceferin

Maribor ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Maribor-Celje karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın misafiri oldu. Karşılaşma sırasında sıcak sohbetleri dikkatlerden kaçmayan ikili, maçın ardından birlikte yemek yedi.
0-0 sona eren karşılaşmanın ardından Ilıcalı, UEFA Başkanı Ceferin'e Maribor forması hediye etti.
Bu sezon 24 puanla Slovenya PrvaLiga Ligi'nde liderliğini sürdüren Maribor, en büyük şampiyonluk adayı olarak görülüyor.
0-0 sona eren karşılaşmanın ardından Ilıcalı, UEFA Başkanı Ceferin'e Maribor forması hediye etti.
Bu sezon 24 puanla Slovenya PrvaLiga Ligi'nde liderliğini sürdüren Maribor, en büyük şampiyonluk adayı olarak görülüyor.