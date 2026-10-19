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Guardiola: "İsrail, Gazze'de 74 bin insanı öldürdü!"

Ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, dünyaya Gazze'deki Filistinlileri unutmama çağrısı yaptı: "Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar..."

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 11:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Guardiola: 'İsrail, Gazze'de 74 bin insanı öldürdü!'
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Eski Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı bir kez daha sesini yükseltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler ajansı UNRWA için kamera karşısına geçen Guardiola "Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Onların acısı yabancı değil. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez. Sorumluluğumuza da ara verilemez." ifadelerini kullandı.

"Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar. Onlar sadece birer sayıdan ibaret değil. Onlar ismi, yüzü, ailesi, hayalleri ve anıları olan hayatlar. Onlar yan hasar (sivil zayiat) değil; onlar kız ve erkek çocukları." diyen ünlü teknik adam şöyle devam etti: "Ve biz şeyleri kendi adlarıyla anmayı bıraktığımızda, acıyı gizleyen bir dili kabul ettiğimizde, insanlığımızı kaybetmeye başlarız.

Tarihimizin çok karanlık bir döneminden geçiyoruz. Gazze'deki kız ve erkek çocukların enkaz altında anne babalarını aradıklarını görüyoruz. Yardım çığlıklarını, açlık çekmelerini, yalnız bırakılmalarını izliyoruz. Daha büyüme fırsatı bile bulamadan her şeylerini kaybetmelerine tanıklık ediyoruz. Bu cehennem devam ediyor ve bununla birlikte Filistin halkının insansızlaştırılması da sürüyor. Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Onların acısı yabancı değil. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez. Sorumluluğumuza da ara verilemez."

"FİLİSTİN HALKININ DİRENCİNE HAYRANLIK DUYUYORUZ"

Pep Guardiola şöyle devam etti: "Bugün itibarıyla İsrail hükümeti Gazze'de 74.000'den fazla insanı öldürdü ve insani yardımın girişini engellemeye devam ediyor. Gazze harabeye dönmüşken, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve zorla yerlerinden edilmeleri de sürüyor. Bu bağlamda bir şeyi hatırlamak önemlidir: Milyonlarca Filistinli mülteci için acı henüz yeni başlamış değil; onlar onlarca yıldır yerinden edilme, şiddet, kayıp, travma, belirsizlik ve adaletsizlik içinde yaşıyorlar.

Ve yine de vazgeçmiyorlar. Filistin halkının direncine ve kararlılığına hayranlık duyuyoruz."

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