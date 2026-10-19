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Okan Buruk uyardı! 3 detay çalışılacak

Galatasaray'da Gençlerbirliği karşısında oynanan oyun soru işaretlerine neden olurken, konuya ilişkin teknik direktör Okan Buruk öğrencileriyle görüştü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 10:21
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Okan Buruk uyardı! 3 detay çalışılacak
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Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle dönmesine rağmen ortaya koyduğu futbolla soru işaretleri yarattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barcelona karşılaşmasının ardından ligde kazanarak moral bulan Sarı Kırmızılılar, özellikle savunma organizasyonundaki aksaklıklar ve top kayıpları nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'u memnun edemedi.

Deneyimli çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede takımının ilk bölüm dışında istediği oyunu sahaya yansıtamadığını kabul etti. Rakibe verilen fırsatlar ve konsantrasyon kayıpları, Lille karşılaşması öncesinde öncelikli çalışma konuları arasına girdi.

YORGUNLUK MAZERET DEĞİL

Okan Buruk, Barcelona karşılaşmasının yarattığı fiziksel ve mental yorgunluğu mazeret olarak göstermedi. Özellikle ilk yarının son bölümüyle ikinci devrenin başlangıcında rakibe verilen pozisyonların altını çizen başarılı teknik adam, takımının oyun disiplinini 90 dakikaya yayması gerektiğini vurguladı.

SAVUNMA YERLEŞİMİNE DİKKAT

Savunma hattındaki yerleşim sorunları ve merkezde kaybedilen topların ardından yaşanan dengesizlikler dikkat çekti. Galatasaray teknik heyeti, Fransız temsilcisiyle oynanacak mücadelede daha dengeli bir takım görüntüsü ortaya koymayı hedefliyor.



Galatasaray


PRES VE GEÇİŞ OYUNU ÇALIŞILACAK

Orta sahadaki pres organizasyonu, beklerin hücuma çıkışlarında geride bırakılan alanlar ve savunma-hücum geçişleri üzerinde durulacak. Okan Buruk'un özellikle oyuncularından daha yüksek konsantrasyon ve topa sahipken daha az hata istediği bir karşılaşma Sarı-Kırmızılılar'ı bekliyor.  

 

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