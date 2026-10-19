Vincenzo Italiano'dan Trabzonspor mesajı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamalarda iki takımın da Avrupa'dan galibiyetle dönerek önemli bir moral kazandığını ve ligdeki hedefleri doğrultusunda kritik bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "MORAL KAZANDIK"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu. İki takımın da moralli bir şekilde sahaya çıkacağının altını çizen Italiano, "Hem biz hem de Trabzonspor, Avrupa'dan galibiyetle dönerek önemli bir moral kazandık. Şimdi önümüzde ligdeki hedeflerimiz açısından oldukça önemli bir karşılaşma var" dedi. İki ekibin de zirveye çıkmak istediğini söyleyen İtalyan hoca, "Her iki takım da üst sıralarda kendisine yer edinmek ve yakaladığı olumlu havayı sürdürmek istiyor. Bizi kolay bir karşılaşmanın beklemediğinin farkındayız. Ancak biz de kendi oyun felsefemize ve oyuncularımızın kalitesine güveniyoruz. Sahada oyunu kontrol eden, topa sahip olan ve fırsatlar üreten taraf olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
"KÜÇÜK DETAYLAR SONUCU BELİRLER"
48 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle böyle büyük karşılaşmalarda küçük detayların sonucu belirleyebileceğini biliyoruz. Bu nedenle maçın her anında konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Hem savunmada disiplinli hem de hücumda cesur bir görüntü sergilemek istiyoruz. Oyuncularımın hafta boyunca gösterdiği çalışma ve istekten oldukça memnunum. Avrupa'da elde ettiğimiz galibiyeti ligde alacağımız iyi bir sonuçla daha anlamlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Taraftarımıza mücadele eden, kazanmaya inanan ve iyi futbol oynayan bir takım izletmek istiyoruz. İki takımın da futbol oynamayı düşündüğü, temposu yüksek ve izleyenlerin keyif aldığı bir karşılaşma olmasını diliyorum."
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu. İki takımın da moralli bir şekilde sahaya çıkacağının altını çizen Italiano, "Hem biz hem de Trabzonspor, Avrupa'dan galibiyetle dönerek önemli bir moral kazandık. Şimdi önümüzde ligdeki hedeflerimiz açısından oldukça önemli bir karşılaşma var" dedi. İki ekibin de zirveye çıkmak istediğini söyleyen İtalyan hoca, "Her iki takım da üst sıralarda kendisine yer edinmek ve yakaladığı olumlu havayı sürdürmek istiyor. Bizi kolay bir karşılaşmanın beklemediğinin farkındayız. Ancak biz de kendi oyun felsefemize ve oyuncularımızın kalitesine güveniyoruz. Sahada oyunu kontrol eden, topa sahip olan ve fırsatlar üreten taraf olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
"KÜÇÜK DETAYLAR SONUCU BELİRLER"
48 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle böyle büyük karşılaşmalarda küçük detayların sonucu belirleyebileceğini biliyoruz. Bu nedenle maçın her anında konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Hem savunmada disiplinli hem de hücumda cesur bir görüntü sergilemek istiyoruz. Oyuncularımın hafta boyunca gösterdiği çalışma ve istekten oldukça memnunum. Avrupa'da elde ettiğimiz galibiyeti ligde alacağımız iyi bir sonuçla daha anlamlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Taraftarımıza mücadele eden, kazanmaya inanan ve iyi futbol oynayan bir takım izletmek istiyoruz. İki takımın da futbol oynamayı düşündüğü, temposu yüksek ve izleyenlerin keyif aldığı bir karşılaşma olmasını diliyorum."