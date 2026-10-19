Lille-Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Lille maçının hakemi açıklandı.
Sarı-kırmızılıların Fransa deplasmanında çıkacağı kritik mücadelede Sloven hakem Rade Obrenovic düdük çalacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sloven hakemin yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Matej Zunic üstlenecek.
RADE OBRENOVIC'İN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI
Sloven hakem Rade Obrenovic, daha önce Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki iki karşılaşmasında görev yaptı.
Obrenovic'in yönettiği maçta Trabzonspor, 27 Ağustos 2026'da UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Ferencváros'a 4-0 mağlup oldu. Sahasında oynadığı ilk maçı da 1-0 kaybeden bordo-mavililer, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına kaldı.
Sloven hakemin görev aldığı bir diğer karşılaşmada ise Sivasspor, 3 Kasım 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun son haftasında deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
KARŞILAŞMA FRANSA'DA OYNANACAK
Sarı-kırmızılıların Fransa deplasmanında çıkacağı kritik mücadelede Sloven hakem Rade Obrenovic düdük çalacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sloven hakemin yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Matej Zunic üstlenecek.
RADE OBRENOVIC'İN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI
Sloven hakem Rade Obrenovic, daha önce Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki iki karşılaşmasında görev yaptı.
Obrenovic'in yönettiği maçta Trabzonspor, 27 Ağustos 2026'da UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Ferencváros'a 4-0 mağlup oldu. Sahasında oynadığı ilk maçı da 1-0 kaybeden bordo-mavililer, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına kaldı.
Sloven hakemin görev aldığı bir diğer karşılaşmada ise Sivasspor, 3 Kasım 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun son haftasında deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
KARŞILAŞMA FRANSA'DA OYNANACAK