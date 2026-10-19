Italiano'dan oyuncularına: 'Gol için acele etmeyin!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor karşısında Hoffenheim maçındaki oyun anlayışını sahaya yansıtacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rakibinin iç sahadaki etkisini dikkate alan İtalyan çalıştırıcı, oyuncularından maçın ilk bölümünde kontrollü olmalarını ve rakibin baskılı ataklarını savuşturmalarını istedi.
Skor bulmak için acele edilmemesini isteyen Italiano, sabırlı bir oyunla Trabzonspor'un hücum gücünü kırmayı hedefliyor.
Oyuncularıyla yaptığı toplantıda oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, temkinli başlayıp ilerleyen bölümde vites yükselterek zorlu deplasmandan üç puanla dönmeye çalışacak.
Skor bulmak için acele edilmemesini isteyen Italiano, sabırlı bir oyunla Trabzonspor'un hücum gücünü kırmayı hedefliyor.
Oyuncularıyla yaptığı toplantıda oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, temkinli başlayıp ilerleyen bölümde vites yükselterek zorlu deplasmandan üç puanla dönmeye çalışacak.