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Fenerbahçe'de Slavia Prag öncesi iki eksik

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 20 Ekim Salı günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 12:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Slavia Prag öncesi iki eksik
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 20 Ekim Salı günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.

18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iç sahada 1-1'lik Roma beraberliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, geçen hafta İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşadı.

Ligde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Slavia Prag karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk galibiyetine imza atmak istiyor.

Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde şu ana kadar puanı olmayan takımlardan. İlk maçında sahasında Fransız ekibi Lens'e 3-2 yenilen Slavia Prag, ikinci maçında ise Azerbaycan temsilcisi Sabah'a deplasmanda 2-0 kaybetti.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Slavia Prag maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür'ün yanı sıra, önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio, maçta oynayamayacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric

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