Türk Telekom'un rakibi Siauliai Basketbol

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'ndaki dördüncü maçında 20 Ekim Salı günü sahasında Litvanya temsilcisi Siauliai Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olan Türk Telekom, ikinci haftada ise Maxima Roma'yı 92-77 yendi. Başkent ekibi, üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Umana Reyer'e 75-65 yenildi.
B Grubu'nda bir galibiyet ve iki mağlubiyet alan Türk Telekom, averajla 6. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Siauliai ise 8. sırada bulunuyor.
Mavi-beyazlılar, Litvanya ekibiyle en son 2007 yılında karşılaşmış ve oynadığı iki maçtan da galip ayrılmıştı.
Gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olan Türk Telekom, ikinci haftada ise Maxima Roma'yı 92-77 yendi. Başkent ekibi, üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Umana Reyer'e 75-65 yenildi.
B Grubu'nda bir galibiyet ve iki mağlubiyet alan Türk Telekom, averajla 6. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Siauliai ise 8. sırada bulunuyor.
Mavi-beyazlılar, Litvanya ekibiyle en son 2007 yılında karşılaşmış ve oynadığı iki maçtan da galip ayrılmıştı.