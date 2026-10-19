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Derbide gözler ilk 45 dakikada!

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbide ilk 45 dakika belirleyici olabilir. Bordo-mavililer, ligdeki 16 golünün 12'sini ilk yarıda atarken siyah-beyazlılar ise ilk devrede gol bulduğu 5 maçın tamamını kazandı.

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calendar 19 Ekim 2026 10:02
Haber: Akşam
Derbide gözler ilk 45 dakikada!
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Trabzonspor ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak derbi öncesinde gözler, iki takımın Süper Lig'de oynadığı maçlardaki ilk 45 dakikalık performansına çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-Mavililer'in hücumdaki etkili başlangıçları ve Siyah-Beyazlılar'ın ilk yarıdaki gol istatistikleri, zorlu mücadele öncesinde dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

İki büyük takımın hem attığı hem de kalesinde gördüğü gollerin ilk yarılara dağılımı, derbinin kaderini belirleyebilecek önemli ayrıntılar arasında yer alıyor.

TRABZONSPOR İYİ SAVUNUYOR

Trabzonspor, bu sezon çıktığı 7 Süper Lig maçında 16 gol kaydetti. Bordo mavililer yalnızca son iki haftada 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'un attığı bu gollerin 12'si, karşılaşmaların ilk yarısında gerçekleşti. Karadeniz ekibi ilk devrede gol attığı 6 mücadelenin 4'ünden galip gelirken, Kasımpaşa'ya karşı beraberlik, Amed Sportif Faaliyetler'e karşı ise mağlubiyet yaşadı. Defansif anlamda ise Fırtına, kalesinde gördüğü 5 golün 3'ünü ilk yarıda yedi. Trabzon'un gol yediği dakikalar 2, 19 ve 45+5 oldu.

BEŞİKTAŞ ATINCA BİTİRİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile aynı gol sayısına (16) sahip. Bu gollerin yarısını ilk yarıda kaydeden Siyah-Beyazlılar, ilk 45'te ağları sarstığı 5 karşılaşmayı da kazanmasını bildi. Ligde 2 kez mağlup olan Kara Kartal; Alanya'ya karşı fileleri havalandıramamış, Amed'e karşı ise ikinci yarıda 2 gol atmıştı. SiyahBeyazlılar, kalesinde 8 gol gördü. Bu gollerin yarısı ilk devrede geldi. Kartal'ın gol yediği dakikalar 13, 22, 26 ve 27 olarak dikkat çekti.

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