Bayern, Barça'nın genç yıldızını kaptı!

Bayern Münih, Barcelona'nın alt yaş kategorilerinde top koşturan genç yetenek Adam Aznou'yu kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Bayern, Barça'nın genç yıldızını kaptı!
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28 Temmuz 2022 18:41
Bayern Münih, Barcelona altyapısından gelecek vadeden bir yeteneği kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; İspanyol ekibinin alt yaş kategorilerinde forma giyen Adam Aznou kadrosuna kattı.

16 yaşındaki Fas asıllı İspanyol kanat oyuncusu artık Bayern Münih altyapısında forma giyecek.

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