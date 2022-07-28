Bayern, Barça'nın genç yıldızını kaptı!

Bayern Münih, Barcelona altyapısından gelecek vadeden bir yeteneği kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada; İspanyol ekibinin alt yaş kategorilerinde forma giyen Adam Aznou kadrosuna kattı.
16 yaşındaki Fas asıllı İspanyol kanat oyuncusu artık Bayern Münih altyapısında forma giyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada; İspanyol ekibinin alt yaş kategorilerinde forma giyen Adam Aznou kadrosuna kattı.
16 yaşındaki Fas asıllı İspanyol kanat oyuncusu artık Bayern Münih altyapısında forma giyecek.
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