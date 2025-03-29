Bayer Leverkusen, sahasında hata yapmadı

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta maçında Bayer Leverkusen, Bochum'u konuk etti.



BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.



Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Aleix Garcia, 60. dakikada Victor Boniface ve 87. dakikada Amine Adli kaydetti.



Bochum'un tek golünü ise 26. dakikada Felix Passlack attı.



Xabi Alanso'nun ekibi Bayer Leverkusen, bu galibiyetin ardından puanını 59 yaptı. Bochum, 20 puanda kaldı.



Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayer Leverkusen, Heidenheim deplasmanına gidecek. Bochum Stuttgart'ı konuk edecek.



