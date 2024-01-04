Batshuayi'den Club Brugge'e olumsuz yanıt

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin golcü ismi Michy Batshuayi, Belçika ekibi Club Brugge'den kendisine gelen teklifi reddetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Batshuayi'den Club Brugge'e olumsuz yanıt
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04 Ocak 2024 10:59
Son güncelleme 04 Ocak 2024 11:05
Fenerbahçe'deki geleceği soru işareti olan Michy Batshuayi, Belçika'dan kendisine gelen teklif için kararını verdi.

BATSHUAYI, BELÇİKA'YI REDDETTİ

Belçika basını, devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Michy Batshuayi'nin Club Brugge'den gelen teklifi kabul etmediğini yazdı.

Haberde; golcü oyuncunun Belçika liginde oynamak istemediği vurgulanırken, Premier Lig ekiplerinden Everton ile Nottingham Forest'ın da Michy Batshuayi ile ilgilendiği belirtildi.

SÜREKLİ OYNAMAK İSTİYOR

Öte yandan Belçika Milli Takımı forması giyen Batshuayi'nin sürekli oynayabileceği bir takımda forma giymek istediği ve Milli takımdaki yerini kaybetmek istemediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Fenerbahçe formasını 20 karşılaşmada giyen Belçikalı golcü, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

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