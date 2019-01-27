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Batistuta'nın rekorunu 36'lık golcü kırdı!

Sampdoria'nın 36 yaşındaki golcüsü Fabio Quagliarella, Serie A'da üst üste 11 maçta gol atarak Batistuta'nın 1994'teki rekorunu egale etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Batistuta'nın rekorunu 36'lık golcü kırdı!
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27 Ocak 2019 01:29
Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen 36 yaşındaki forvet Fabio Quagliarella, üst üste 11 maç gol attı.

Fabio Quagliarella, Serie A'da arka arkaya 11 hafta gol atarak 1994 yılında Gabriel Batistuta'ya ait rekoru egale etti.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN..."

Konu hakkında açıklama yapan İtalyan santrfor, "Bu inanılmaz bir şey. Sadece Batistuta ismiyle yan yana gelmek bile tüylerimi diken diken ediyor. Birkaç gün içinde 36 yaşında olacağım. Bu yüzden daha da gururluyum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Sampdoria formasıyla 22 maça çıkan Fabio Quagliarella, 16 gol attı ve 5 asist yaptı.

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