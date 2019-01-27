Batistuta'nın rekorunu 36'lık golcü kırdı!

Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen 36 yaşındaki forvet, üst üste 11 maç gol attı.Fabio Quagliarella, Serie A'da arka arkaya 11 hafta gol atarak 1994 yılında Gabriel Batistuta'ya ait rekoru egale etti.Konu hakkında açıklama yapan İtalyan santrfor, "Bu inanılmaz bir şey. Sadece Batistuta ismiyle yan yana gelmek bile tüylerimi diken diken ediyor. Birkaç gün içinde 36 yaşında olacağım. Bu yüzden daha da gururluyum" ifadelerini kullandı.Bu sezon Sampdoria formasıyla 22 maça çıkan Fabio Quagliarella, 16 gol attı ve 5 asist yaptı.