Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekiliyor

Basketbolda erkeklerde ve kadınlarda Türkiye Kupası'nın kura çekimleri, 23 Ocak Pazartesi günü yapılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bitci Erkekler Türkiye Kupası ve Bitci Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimleri, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali Konya'da, Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali ise Hatay'da oynanacak.



Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre karşılaşmaları tamamlanmasının ardından, Bitci Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan takımlar da belli oldu. Ligin ilk 8 sırasında yer alan Fenerbahçe Beko, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka ve Galatasaray Nef, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.



Formata göre, sezonun birinci devresini ilk 4 sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes ile sonraki 4 sırada yer alan Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka ve Galatasaray Nef, 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi olacak.



Tek maç üzerinden 14-15 Şubat tarihleri arasında oynanacak çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar, 17-19 Şubat'taki Dörtlü Final için Konya'da karşı karşıya gelecek.



Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali Hatay'da oynanacak



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan takımlar belli oldu.



Ligin ilk 8 sırasında yer alan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın, Emlak Konut, BOTAŞ, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi kupada mücadele etme hakkı kazandı.



Erkekler Türkiye Kupası'nda olduğu gibi Kadınlar Türkiye Kupası'nda da ilk 4 sırayı alan takımlar ile, ikinci 4 sırayı alan ekipler farklı 2 torbada kura çekimine katılacak ve eşleşmelerin ardından ev sahibi avantajı için de bir kura çekimi daha yapılacak.



6-7 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalistler, 9-11 Mart'ta Hatay'da Dörtlü Final'de karşılaşacak.









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