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Başakşehir tur atlamanın peşinde

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Cherno More ile karşılaşacak Başakşehir, 1-0 biten ilk maçtaki avantajını koruyarak tur atlamak istiyor

calendar 30 Temmuz 2025 13:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir tur atlamanın peşinde
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İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Ukraynalı hakem Viktor Kopiievskyi'nin yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması durumunda 3. eleme turuna yükselecek.


Cherno More'nin bir farklı skorla galip gelmesi halinde uzatma bölümlerine geçilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Bulgaristan temsilcisi, rövanşı iki ve üzeri farklı skorla kazanması halinde ise adını 3. eleme turuna yazdıracak.

Rakibine üstünlük kuran ekip, 3. eleme turunda Viking (Norveç)-Koper (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Viking, sahasında oynadığı ilk maçtan 7-0 galip ayrıldı.

- BULGARİSTAN EKİPLERİYLE 4. RANDEVU

Başakşehir, Avrupa kupalarında Bulgaristan temsilcileriyle 4. kez karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertliler, Ludogorets (2) ve Cherno More (1) ile yaptığı toplam 3 müsabakada 2 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda 3 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 1 gol gördü.

- BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

İstanbul Başakşehir'in Cherno More müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

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