RAMS Başakşehir, Portekiz ekibi Paços de Ferreira'dan Matchoi Djalo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Başakşehir'in yeni transferi ile daha önce Arsenal'in de ilgilendiği belirtiliyordu.İlk resmi maçına 18 yaşında çıkan başarılı futbolcu, Portekiz'in umut vadeden genç yıldız adaylarından biri olarak görülüyor.İngiliz basınında yer alan haberlerde Arsenal'in Djalo'yu yakından izlediği ve büyük bir potansiyel olarak gördüğü yazılıyordu.20 yaşındaki oyuncu Paços Ferreira ile bu sezon 23 maça çıktı ve 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.