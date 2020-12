Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Yeni Malatyaspor ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Maçta perdeyi Giuliano açtı. 45. dakikada İrfan Can'ın ceza sahasının solundan uzak köşeye çevirdiği topunu Giuliano tek vuruşla ağlara yolladı ve ilk devreyi Başakşehir önde kapattı. 50'de Carlos Ponck skoru eşitledi. Adem Büyük'ün ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Ponck kendi ağlarını havalandırdı.Maçın son bölümleri adeta nefes keserken, Başakşehir'de kaleci Mert Günok ile Malatyaspor'da Ertaç Özbir kalesinde adeta devleşti.Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 13 yaparken 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Başakşehir ise 15 puana çıkarken, üst üste 3. maçında galibiyete hasret kaldı ve bu sezon toplamda 7. kez takıldı.Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.37. dakikada ev sahibi ekipte savunmanın arkasına atılan topa sahip olan Umut Bulut'un ceza sahası sağından içeriye çevirdiği meşin yuvarlakla penaltı noktası üzerinde buluşan Tetteh'in vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.45+1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının solundan uzak köşeye çevirdiği topu iyi kontrol eden Giuliano, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.50. dakikada Yeni Malatyaspor, eşitliği yakaladı. Adem Büyük'ün ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Ponck, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-1.57. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Mahmut Tekdemir topa kafayı vurdu. Hadebe, topu kale çizgisinden çıkardı.83. dakikada kaleyi cehpeden gören bir pozisyonda ceza sahasının hemen dışında Medipol Başakşehir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin şutunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.90. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sol kanatta buluşan Tetteh, rakip savunma oyuncusunu çalımlayıp geriden gelen Umut Bulut'u kaleyi cepheden gören bir pozisyonda topla buluşturdu. Umut Bulut'un şutunda top kaleci Mert Günok'un kucağında kaldı.90+2. dakikada Ahmed Ildız'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hadebe topa kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Savunma oyuncuları, tehlikeyi uzaklaştırdı.90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Skrtel, ceza sahasına girdikten sonra topu kaleciyle karşı karşıya bulunan Demba Ba'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.Yeni MalatyaCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunErtaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Hafez, Chebake, Acquah, Tetteh (Dk. 90+7 Fofana), Ndayishimiye (Dk. 86 Ahmet Ildız), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 76 Olcay Şahan), Adem Büyük (Dk. 86 Jetmir), Umut BulutMert Günok, Giuliano (Dk. 70 Crivelli), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 88 Berkay Ozcan), Rafael, Ponck, Skrtel, Chadli (Dk. 88 Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Aleksic), Gulbrandsen (Dk. 57 Deniz Türüç), Demba BaDk. 45+1 Giuliano (Medipol Başakşehir), Dk. 50 Ponck (kendi kalesine) (Yeni Malatyaspor)Dk. 26 Gulbrandsen, Dk. 38 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 57 Adem Büyük, Dk. 82 Tetteh, Dk. 88 Jetmir (Yeni Malatyaspor)