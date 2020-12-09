Başakşehir maçında Rumen hakemin ırkçı sözleri ortaya çıktı

Paris Saint-Germain - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalına imza atan 4. hakem Sebastian Colţescu'nun, Pierre Webo ve temsilcimizi çılgına döndüren sözleri de ortaya çıktı.



4. hakem, Webo'nun kenarda bir pozisyona itiraz etmesinin ardından orta hakem Ovidiu Hategan'a, "Şuradaki siyah olan. Git ve onun kim olduğuna bak. Şu siyah olanın böyle davranmasına izin vermemiz mümkün değil." diye bir mesaj yolladı.





Bu sözlerin üzerine Pierre Webo tepki gösterdi ve orta hakem de Webo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Başakşehir'de tüm ekip de ırkçılığın karşısında durarak sahadan çekildi.



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ NE DEDİ?



"4. hakem, orta hakeme bu zenciyi atacaksın diyor! Daha sonra biz de bunu duyuyoruz ve maça devam etmeme kararı aldık. UEFA, ırkçı hakemi görevden aldı. Ya bir hakem gelecek ya da 4. hakemsiz devam edeceğiz. Bizim istediğimiz gibi olursa, 4. hakem bu maçtan alınırsa Başakşehir olarak biz maça devam edeceğiz; yoksa oynamayacağız"

