Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor'u ağırladı.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Deniz Türüç, 69. dakikada Junior Caiçara ve 78. dakikada Edin Visca kaydetti. GZT Giresunspor'un tek sayısı 28. dakikada Diarra'dan geldi.



Bu sonucun ardından Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ve puanını 32 yaptı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Giresunspor ise 22 puanda kaldı.



Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. GZT Giresunspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.



ÖMER ALİ ŞAHİNER, TRABZON'DA YOK



Başakşehir'de 75. dakikada sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, gelecek hafta oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.



BAŞAKŞEHİR'DE 4 DEĞİŞİKLİK



Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.



Turuncu-lacivertli takımın, ligin 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta ilk 11'de yer alan kart cezalısı Leonardo Duarte'nin yanı sıra Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Nacer Chadli'nin yerine Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Luca Lima ve Deniz Türüç ilk 11'de sahaya çıktı.



Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci kadroya dahil edilmedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Deniz Türüç, açısını düzeltip şutunu attı. Savunmaya da çarpan top kaleci Okan'ı yanılttı ve ağlara gitti: 1-0.



28. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diarra kafa ile topu köşeden ağlara yolladı: 1-1.



38. dakikada Giresunspor ikinci gole yaklaştı. Aziz Eraltay'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sergio, ceza alanı içinde kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldı. Sergio'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti.



Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Berkay'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Visca, bekletmeden sert vurdu. Kaleci Okan köşeye giden topu son anda kornere çeldi.



58. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan Visca ile kullandığı kornerde Deniz Türüç, altı pas önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta çıktı.



66. dakikada turuncu-lacivertli takımın gelişen atağında Gulbrandsen, Giresunspor ceza sahasında uygun pozisyonda olan Berkay'a pasını attı. Berkay'ın gelişine vuruşunda, kaleci Okan solundan köşeye giden topu kornere gönderdi.



69. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca ile verkaç yapan Caiçara, ceza sahasına girdi. Caiçara'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1.



78. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Giresunspor ceza sahasında topla buluşan Aleksic, sağdan ceza sahasına giren uygun pozisyondaki Visca'ya pasını attı. Bosna Harsekli oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.



Mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Alper Ulusoy, İlker Takpak, Murat Ergin Gözütok



Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye (Dk. 84 Ponck), Epureanu, Lima (Dk. 65 Gulbrandsen), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Metin Emre Karaal), Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Visca (Dk. 87 Şener Özbayraklı), Deniz Türüç (Dk. 65 Aleksic), Okaka



GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 88 Emre Taşdemir), Flavio, Traore (Dk. 80 Pelupessy), Süleymanov (Dk. 84 Champness), Sergio, Diabate (Dk. 88 Umut Nayır), Balde (Dk. 80 Doukara)



Goller: Dk. 17 Deniz Türüç, Dk. 69 Caiçara, Dk. 78 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 28 Diarra (GZT Giresunspor)



Sarı kartlar: 45+1 Traore (GZT Giresunspor), Dk. 74 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)





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