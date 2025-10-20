20 Ekim
Başakşehir'den hakem tepkisi!

Başakşehir, Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

İşte Başakşehir'in açıklaması:

"Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın art niyetli yönetimi, Türk futbolu adına kaygı verici olan tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Maçın birçok kritik anında verdiği ve vermediği kararlar, sadece "hata" kavramı ile açıklanamayacak derecede niyet sorgulatır nitelikte olmuştur. Nitekim bu kararlar hem hakem yorumcularının hem de kamuoyunun malumudur.

İki hafta önce Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada MHK'nin işbilmez hakem atamasının ardından, bu haftaki maçta da sonuca tesir eden hakem kararları üzerine, MHK'nin istifa kararını haftanın ilk gününde almasını bekliyorduk.

Türk futbolunun itibarının korunması, adaletin ve tarafsızlığın yeniden tesis edilmesi adına da, TFF'nin ivedilikle gerekli kararları alınmasını bekliyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
