Başakşehir'de ayrılık: Pelkas

Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı ve Dimitrios Pelkas'a veda edildi.



İstanbul ekibi, Pelkas ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başakşehir'in açıklamasında, "Futbolcumuz Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Dimitris Pelkas'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.



PAOK İLE ANLAŞTI



Dimitrios Pelkas, ülkesi Yunanistan'a geri dönmeye hazırlanıyor.



Yunan medyasında yer alan habere göre, Pelkas, eski takımı PAOK ile anlaşma sağladı. Buna göre 31 yaşındaki futbolcu, eski takımı PAOK ile 2.5 yıllık sözleşme imzayacak.



PAOK'un Pelkas transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklayacağı belirtildi.



Başakşehir'de bu sezon 22 maçta süre bulan Pelkas, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



