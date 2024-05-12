Süper Lig'de 36. hafta maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Başahşehir oldu.



Başakşehir'in deplasmanda kazandığı maçta tek golünü 29. dakikada Davidson kaydetti.



Sivasspor'un 45. dakikada Koita ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından golden önce ofsayt tespit edildiği için iptal edildi. Sivaspsorlu İbrahim Akdağ ve Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan arasındaki gerilimin ardından iki isme kırmızı kart çıktı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise soyunma odasında kırmızı kart gören bir başka isim oldu.



BAŞAKŞEHİR, AVRUPA'YI GARANTİLEDİ



Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 58'e yükseltti. Sivasspor 48 puanda kaldı. Ligde 58 puanla 4. sırada haftayı kapatan Başakşehir, Trabzonspor ile Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndan Avrupa bileti alacak olması nedeniyle, Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen bir başka takım oldu.



Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



18. dakikada sol kanattan Dubois'nın ortasında top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in sert şutunu kaleci Nikolic kurtardı.



29. dakikada Dubois'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Duarte topu arka direğe aşırdı. Davidson önünde kalan topu ağlara gönderdi. 0-1



45+1. dakikada Turgunboev'in sol kanattan ortası sonrası Koita'nın sert vuruşunda top ağlara gitti. VAR kontrolü sonrası gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.



45+2. dakikada hakem Bahattin Şimşek, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a kırmızı kart gösterdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



62. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasına Davidson'un kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.



63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Davidson'nun sert vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Nikolic'de kaldı.



72. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüş kullandı. Deniz Türüş'ün sert şutunu kaleci Nikolic güçlükle kurtardı.



87. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı kornerde, Koita'nın kafa vuruşu sonrası kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: BG Grup 4 Eylül



Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalcık, Mehmet Akıncık



EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli (Dk. 76 Emrah Başsan), Appindangoye, Camara (Dk. 90+1 Njie), Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, İbrahim Akdağ, Turgunboev (Dk. 76 Bartuğ Elmaz), Koita, Manaj



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Dubois (Dk. 89 Lima), Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Dk. 65 Aleksic), Kemen (Dk. 77 Figueiredo), Davidson (Dk. 77 Emirhan İlkhan), Piatek (Dk. 77 Keny)



Gol: Dk. 29 Davidson (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 36 Charisis, Dk. 71 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 42 Davidson, Dk. 47 Ba (RAMS Başakşehir)



Kırmızı kart: 45+2 İbrahim Akdağ (EMS Yapı Sivasspor)





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