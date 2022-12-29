Barış Alper Yılmaz: 'Yeni yıl hediyem olsun'

Barış Alper Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın 2-1'lik skorla kazandığı Sivasspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.



Takımının galibiyet golünü kaydeden genç oyuncu, "Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, teknik heyete, tüm ekibe teşekkür ederim. Çok iyi mücadele ettik. Zemin istediğimiz gibi iyi değildi. Bu maçta gol attığım için çok mutluyum. Taraftarlarımıza bu üç puanla yeni yıl hediyesi vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Takıma katkı vermek için elinden geleni yaptığını dile getiren Barış Alper Yılmaz, "Çok iyi çalışıyorum. Elimden geldiğince takıma destek vermek istiyorum. Rekabet güzel bir şey. Hocamın verdiği şansları en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Lig uzun. Şu an bir şey söylemek için erken. Maçlara teker teker bakıyoruz. İnşallah sonu güzel olacak." ifadelerini kullandı.





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