Barış Alper Yılmaz, Bologna'ya pahalı geldi!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, İtalya'dan Bologna'nın transfer listesinde yer alıyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Bologna, Al Nassr'dan Wesley Gassova için girişimlerin sonuçsuz kalmasının ardından kanat transferi için yeni isimlere yöneldi.
BARIŞ ALPER LİSTEDE
Bologna'nın listesinde yer alan isimlerin Tottenham'dan Bryan Gil ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz olduğu kaydedildi.
Bryan Gil ve Barış Alper Yılmaz'ın oyuncu profili olarak farklı olduğu, iki ismin transfer şartlarının da farklı olduğu yazıldı.
25 MİLYON EURO
Tottenham'ın 24 yaşındaki Gil'i satın alma opsiyonuyla kiralık göndermeye sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray'ın ise Barış Alper Yılmaz için 25 milyon euro talep ettiği aktarıldı. Galatasaray'ın 25 milyon euro talebinin Bologna'nın finansal stratejisine uymadığı ifade edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre ise Suudi Arabistan'dan bir takım, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro ödemeyi göze aldı.
İLK MAÇ PERFORMANSI
Sezona çok iyi başlayan 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
