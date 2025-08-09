10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-221'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-019'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-020'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-077'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Barış Alper Yılmaz, Bologna'ya pahalı geldi!

Bologna, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ı takip ediyor. İtalyan basını, Galatasaray'ın milli futbolcu için 25 milyon istediğini ve bu rakamın Bologna için çok pahalı olduğunu duyurdu.

Barış Alper Yılmaz, Bologna'ya pahalı geldi!
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, İtalya'dan Bologna'nın transfer listesinde yer alıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Bologna, Al Nassr'dan Wesley Gassova için girişimlerin sonuçsuz kalmasının ardından kanat transferi için yeni isimlere yöneldi.

BARIŞ ALPER LİSTEDE

Bologna'nın listesinde yer alan isimlerin Tottenham'dan Bryan Gil ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz olduğu kaydedildi.


Bryan Gil ve Barış Alper Yılmaz'ın oyuncu profili olarak farklı olduğu, iki ismin transfer şartlarının da farklı olduğu yazıldı.

25 MİLYON EURO

Tottenham'ın 24 yaşındaki Gil'i satın alma opsiyonuyla kiralık göndermeye sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray'ın ise Barış Alper Yılmaz için 25 milyon euro talep ettiği aktarıldı. Galatasaray'ın 25 milyon euro talebinin Bologna'nın finansal stratejisine uymadığı ifade edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre ise Suudi Arabistan'dan bir takım, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro ödemeyi göze aldı.

İLK MAÇ PERFORMANSI

Sezona çok iyi başlayan 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
