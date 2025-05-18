Barış Alper, 12 gole ulaştı!

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.
Mücadelenin 29. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper, bu sezon Süper Lig'de 12. kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, 48. resmi maçında 14 gole ulaştı.
Ayrıca attığı golün ardından yedek kulübesinden aldığı telefonla video çekerek sevincini yaşayan Barış Alper, hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Mücadelenin 29. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper, bu sezon Süper Lig'de 12. kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, 48. resmi maçında 14 gole ulaştı.
Ayrıca attığı golün ardından yedek kulübesinden aldığı telefonla video çekerek sevincini yaşayan Barış Alper, hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
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