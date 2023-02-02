İspanya La Liga 17. haftanın erteleme maçında Barcelona, Real Betis ile karşılaştı.



Estadio Benito'da oynanan maçı Barcelona 2-1 kazandı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Raphinha ve 80. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Real Betis'in tek golü Kounde'nin kendi kalesine attığı golle geldi.



Bu sonuçla birlikte Barcelona ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, oynadığı son 10 maçı kaybetmedi.



Alınan bu sonucun ardından Barcelona puanını 50'ye çıkardı. Real Betis ise 31 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Sevilla'yı konuk edecek. Real Betis ise Celta Vigo'yu ağırlayacak.





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