Barcelona tasarruf için uçağa değil otobüse bindi

Barcelona kulübünün Huesca deplasmanından kendi şehrine otobüsle dönmesi İspanya'da haber oldu.



Geçen yıl aynı deplasmanda uçakla dönen Barcelona kafilesinin bu kez yaklaşık 300 kilometrelik yolu otobüsle almak istemesi 'Kemer sıkma politikası' olarak değerlendirildi. Yapılan tahminlere göre Barcelona'nın bu şekilde 30 bin euroluk tasarruf sağladığı ve bu durumun kulüpteki kemer sıkma politikasının en önemli göstergesi olarak değerlendirildi.



La Liga'da Huesca deplasmanına 3 kez giden Barcelona'nın 2014 yılında otobüsle, 2019'da uçakla ve bu kez ise 2020 yılında otobüsü seçtiği bilgisi aktarıldı.



Ayrıca yapılan değerlendirmede otobüsle seyahat etmenin çevreye daha büyük faydası olabileceği kaydedilirken iki taşıtın da süresinin benzer süreler alacağı ifade edildi.



