Barcelona maçı öncesi Galatasaray'ı bekleyen tehlike!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray kritik karşılaşmada Barcelona deplasmanına konuk oluyor. Müsabaka öncesinde Aslan'ı bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Barcelona maçı öncesi Galatasaray'ı bekleyen tehlike!
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10 Mart 2022 09:17
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda İspanya'da Barcelona ile yarın çok zorlu bir maça çıkacak olan Galatasaray için büyük bir tehlike kapıda olabilir...

Dev maç sonrasında Türkiye'ye dönecek olan Sarı-Kırmızılı ekip, İstanbul'da son 35 yılın en kuvvetli kar yağışının beklenmesi nedeniyle uçuşların iptal olmasıyla karşı karşıya kaldı.

Şimdiden bir sefer iptal

Fanatik'in haberine göre; Türk Hava Yolları (THY), beklenen kötü hava koşulları nedeniyle 11 Mart Cuma günü Barselona-İstanbul uçuşlarından birini şimdiden iptal etti. Bu durum Galatasaray'ı tedirgin ederken, uçuşun da riskli olabileceği öğrenildi. Gün içindeki hava koşulları bu konuda temsilcimiz Galatasaray'ın akıbetini belirleyecek.

Bilindiği üzere sarı-kırmızılılar 14 Mart Pazartesi günü de Süper Lig 'de Beşiktaş'la derbi oynayacak.

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