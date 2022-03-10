Barcelona maçı öncesi Galatasaray'ı bekleyen tehlike!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda İspanya'da Barcelona ile yarın çok zorlu bir maça çıkacak olan Galatasaray için büyük bir tehlike kapıda olabilir...



Dev maç sonrasında Türkiye'ye dönecek olan Sarı-Kırmızılı ekip, İstanbul'da son 35 yılın en kuvvetli kar yağışının beklenmesi nedeniyle uçuşların iptal olmasıyla karşı karşıya kaldı.



Şimdiden bir sefer iptal



Fanatik'in haberine göre; Türk Hava Yolları (THY), beklenen kötü hava koşulları nedeniyle 11 Mart Cuma günü Barselona-İstanbul uçuşlarından birini şimdiden iptal etti. Bu durum Galatasaray'ı tedirgin ederken, uçuşun da riskli olabileceği öğrenildi. Gün içindeki hava koşulları bu konuda temsilcimiz Galatasaray'ın akıbetini belirleyecek.



Bilindiği üzere sarı-kırmızılılar 14 Mart Pazartesi günü de Süper Lig 'de Beşiktaş'la derbi oynayacak.





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