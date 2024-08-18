Barcelona, Lewandowski ile kazandı

La Liga ilk hafta maçında Valencia ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mestella'da oynanan maçı Barcelona 2-1 kazandı.



Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 45+6 ve 49. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Valencia'nın tek golü 44. dakikada Hugo Duro'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Barcelona, lige 3 puanla başladı. Valencia ise ligin ilk maçında puanla tanışamadı.



Ligin bir sonraki maçında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Valencia, Celta Vigo deplasmanına gidecek.





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