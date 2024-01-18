Barcelona kupada sürprize izin vermedi

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Barcelona, Unionistas'ı 3-1 yenerek üst tura çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona kupada sürprize izin vermedi
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18 Ocak 2024 23:32
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Unionistas ile Barcelona karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Barcelona 3-1 kazandı. 

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ferran Torres, 69. dakikada Jules Kounde ve 73. dakikada Alejandro Balde kaydetti. 

Unionistas'ın tek golünü 31. dakikada Alvaro Gomez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Barcelona bir üst tura çıkan ekip oldu.

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