Barcelona'dan Galatasaray analizi: 'Terim sonrası zor!'

Barcelona, resmi hesabından Galatasaray'ı analiz etti. Sarı-Kırmızılı takımın NEF Stadı'nda 131 desibellik ses rekoru kırıldığını ve bunun Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği hatırlatıldı. Ligde kötü gidişe rağmen Avrupa'da mükemmel bir performansın varlığı hatırlatıldı. Arda, Pena ve Torrent gibi tanıdık yüzlerin G.Saray'da görev yaptığı belirtilen yazıda, Torrent'in sorunları, Koeman'dan sonra Barça'nın başına geçen Xavi'nin karşılaştığı zorluklara benzetildi.



BİR GECEDE OLMADI



Haberde, "Domenec Torrent'in karşılaştığı en büyük zorluk, takımı Fatih Terim dönemindeki çok muhafazakar sistemden, iyi bildiği Barça stiline uygun; kendi fikirlerine göre tamamen değiştirmek oldu. Barça'da Xavi Hernandez'de olduğu gibi, değişiklikler bir gecede olmadı ve ikisi evinde olmak üzere, ilk üç maçın hepsinde yenildi. Ancak o zamandan beri takım yenilmedi ve ligde üç sıra yükseldi. Büyük değişimler için mutlaka zaman gerekiyor. Domenec Torrent de hâlâ zorlanıyor" denildi.



İLKLERİ BAŞARDILAR



Yapılan incelemede, Galatasaray'ın en çok şampiyon olan Türk takımı, UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan tek Türk takımı olduğu belirtildi. Ayrıca UEFA Kupası'nı kazanan kadronun omurgasının oluşturduğu Türk Milli Takımı'nın, 2002 yılındaki Dünya Kupası'nda üçüncü olduğu da hatırlatıldı. Sarı-Kırmızılı takımın şu andaki en büyük sorunlarından birinin geriden oyun kurmak olduğunun altı çizildi. Bu problem sebebiyle Galatasaray'ın birçok golü kalesinde gördüğü belirtildi.





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