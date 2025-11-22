İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'ya geri dönen Barcelona, Athletic Bilbao karşısında sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Robert Lewandowski, 45 ile 90. dakikalarda Ferran Torres ve 48. dakikada Fermin Lopez attı.Barcelona'nın golcü futbolcusu Lewandowski, yenilenen Camp Nou'da ilk golü atarak tarihe geçti.Athletic Bilbao forması giyen Ohian Sancet, 54. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Barcelona, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve 31 puana yükseldi. Athletic Bilbao, 17 puanda kaldı.Barcelona, ligin bir sonraki haftasında sahasında Alaves'i konuk edecek. Athletic Bilbao, Levante deplasmanına gidecek.