Barcelona'da Lewandowski kararı!

Barcelona, Robert Lewandowski'nin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona'da Lewandowski kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2025 17:33
Barcelona, deneyimli golcüsü Robert Lewandowski ile yola devam etmek istiyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Lewandowski'nin sözleşmesinde bu sezon maçların yüzde 55'inde forma giymesi halinde kontratın 2026 yılına kadar uzatma maddesi yer alıyor.

YENİ SÖZLEŞME PLANI

Barcelona'nın, performansının ardından Lewandowski'nin sözleşmesindeki bu maddeyi kaldırmak ve Polonyalı futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

Barcelona'nın ayrıca yeni sözleşmeye hem Lewandowski hem de kulüp adına 2026 yazında geçerli olacak bir çıkış maddesi koymayı planladığı aktarıldı.

Lewandowski'nin yönetim ile ilişkilerinin iyi olması nedeniyle kulüpten gelecek yeni sözleşme teklifine sıcak bakabileceği ve Barcelona'da yeni sözleşmenin bir sorun olmayacağı yazıldı.

BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona forması altında toplamda 129 maçta sahaya çıkan Lewandowski, 91 gol attı ve 20 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery