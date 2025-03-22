Barcelona'da genç oyuncu Pau Cubarsi sakatlandı

Barcelona'nın genç defans oyuncusu Pau Cubarsi sakatlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'da genç oyuncu Pau Cubarsi sakatlandı
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22 Mart 2025 15:06
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) lideri Barcelona'nın genç defans oyuncusu Pau Cubarsi sakatlandı.

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cubarsi'nin sağ ayak bileğindeki ön tibiofibular bağda gerilme tespit edildi.

18 yaşındaki İspanyol futbolcunun durumu 48 saatlik ön tedavinin ardından pazartesi tekrar değerlendirilecek.

Cubarsi, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında İspanya ile Hollanda arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın 41. dakikasında oyundan çıkarak yerini Dean Huijsen'e bırakmak zorunda kalmıştı.

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