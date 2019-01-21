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Barcelona Boateng'i transfer etti

Barcelona, Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla Kevin-Prince Boateng'i kiraladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona Boateng'i transfer etti
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21 Ocak 2019 21:03
La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona için sürpriz bir transfere imza attı.
 
Barcelona, Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen tecrübeli oyuncu Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.
 
Barcelona, 31 yaşındaki hücum oyuncusunu sezon sonuna kadar 2 milyon euro bedelle kiraladı. İspanyol temsilcisi Kevin-Prince Boateng için sözleşmeye 8 milyon euro satın alma opsiyonu da koydurdu.

''UMARIM İLK EL CLASCIO'DA GOL ATARIM''

Golcü oyuncu transferinin belli olmasının ardından ''Barcelona'da oynamak büyük şans. Şu an sadece bunu düşünüyorum, bana Real Madrid'i sormayın. Umarım ilk El Clasico'da gol atarım'' ifadelerini kullandı.

Kevin-Prince Boateng bu sezon Sassuolo formasıyla Serie A'da 13 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.





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