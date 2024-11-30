Bandırmaspor, yenilmezlik serisini sürdürdü!

Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Bandırmaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Bandırma'ya galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Paixao, 61. dakikada ise Diakhaby kaydetti.



Ev sahibi ekip ligde 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Bandırma, 28 puanla zirve takibini sürdürdü. Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan Yeni Malatyaspor ise -3 puanla son sırada kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Iğdır deplasmanına gidecek. Malatyaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.





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