Bandırmaspor, yenilmezlik serisini sürdürdü!

Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Bandırmaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bandırmaspor, yenilmezlik serisini sürdürdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2024 15:39
Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Bandırmaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Bandırma'ya galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Paixao, 61. dakikada ise Diakhaby kaydetti.

Ev sahibi ekip ligde 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Bandırma, 28 puanla zirve takibini sürdürdü. Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan Yeni Malatyaspor ise -3 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Iğdır deplasmanına gidecek. Malatyaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery