Bandırmaspor teknik direktörünü buldu: Ersan Parlatan

Spor Toto 1. Lig takımlarından olan Bandırmaspor'da teknik direktör Ersan Parlatan'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Bandırmaspor teknik direktörünü buldu: Ersan Parlatan
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31 Mayıs 2023 18:08
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

45 yaşındaki Ersan Parlatan'ın; Viktoria Berlin, Berliner AK, Steinbach Haiger, Kickers Offenbach gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptığı belirtildi.

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