Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçında Bandırmaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Bandırmaspor oldu.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada penaltıdan Marco Paixao ve 68. dakikada Paulinho kaydetti.



Ligde iç sahada oynadığı son üç maçı kazanan Bandırmaspor, puanını 43'er yükseltti. Son dört deplasman maçında sadece 1 puan alabilen Ümraniyespor, ligde 37 puanda kaldı.



Gelecek hafta 1. Lig'de Bandırmaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ümraniyespor, Kocaelispor'u ağırlayacak.



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Uğur Sarı, Furkan Ulu

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk. 86 Louzif), Ndongala (Dk.66 Kerim Avcı), Sitoe, Paixao (Dk.66 Diony), Atınç Nukan, Messaoudi (Dk.58 İbrahim Kaya), Rahmetullah Berişbek (Dk 87 Hakan Bilgiç), Mulumba, Faruk Can Genç

Central Hospital Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Serkan Göksu, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Bardhi (Dk. 72 Barış Ekinçier), Yusuf Sertkaya (Dk.61 Joao), Glumac, Burak Öksüz (Dk.72 Hoti), Oğuz Yıldırım (Dk.72 Ali Bülbül), Emre Kaplan, Benny, Cavare

Goller: Dk. 45+1 Paixao (Penaltıdan), Dk. 68 Paulinho (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Burak Öksüz, Dk. 53 Glumac (Ümraniyespor), Dk. 30 Messaoudi, Dk. 84 Mulumba (Bandırmaspor)



