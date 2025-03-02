Bandırmaspor, Süper Lig için hata yapmadı!

Süper Lig hedefi olan ve üst sıralardan kopmak istemeyen Bandırmaspor, Ümraniyespor karşılaşmasını kazandı ve iç sahada galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Bandırmaspor, Süper Lig için hata yapmadı!
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02 Mart 2025 15:38
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçında Bandırmaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Bandırmaspor oldu.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada penaltıdan Marco Paixao ve 68. dakikada Paulinho kaydetti.

Ligde iç sahada oynadığı son üç maçı kazanan Bandırmaspor, puanını 43'er yükseltti. Son dört deplasman maçında sadece 1 puan alabilen Ümraniyespor, ligde 37 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Bandırmaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ümraniyespor, Kocaelispor'u ağırlayacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Uğur Sarı, Furkan Ulu
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk. 86 Louzif), Ndongala (Dk.66 Kerim Avcı), Sitoe, Paixao (Dk.66 Diony), Atınç Nukan, Messaoudi (Dk.58 İbrahim Kaya), Rahmetullah Berişbek (Dk 87 Hakan Bilgiç), Mulumba, Faruk Can Genç
Central Hospital Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Serkan Göksu, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Bardhi (Dk. 72 Barış Ekinçier), Yusuf Sertkaya (Dk.61 Joao), Glumac, Burak Öksüz (Dk.72 Hoti), Oğuz Yıldırım (Dk.72 Ali Bülbül), Emre Kaplan, Benny, Cavare
Goller: Dk. 45+1 Paixao (Penaltıdan), Dk. 68 Paulinho (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Burak Öksüz, Dk. 53 Glumac (Ümraniyespor), Dk. 30 Messaoudi, Dk. 84 Mulumba (Bandırmaspor)

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