Bandırmaspor, Eskişehirspor ile yenişemedi!

TFF 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, Eskişehirspor'u konuk etti.



Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Eskişehirspor'un golünü 31. dakikada Bedirhan Altunbaş kaydetti. Bandırmaspor'un golünü ise 58. dakikada Guy-Michel Landel attı.



Üst üste 3. maçını da kazanamayan Bandırmaspor, 5 puanla 11. sırada yer aldı. 5 maçtır galibiyet alamayan Eskişehirspor ise 3 puanla 16. sırada yer buldu.



Bandırmaspor, gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Eskişehirspor ise Samsunspor'u konuk edecek.



