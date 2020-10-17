Bandırmaspor, Eskişehirspor ile yenişemedi!

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Eskişehirspor, 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
Bandırmaspor, Eskişehirspor ile yenişemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2020 15:29
TFF 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, Eskişehirspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Eskişehirspor'un golünü 31. dakikada Bedirhan Altunbaş kaydetti. Bandırmaspor'un golünü ise 58. dakikada Guy-Michel Landel attı.

Üst üste 3. maçını da kazanamayan Bandırmaspor, 5 puanla 11. sırada yer aldı. 5 maçtır galibiyet alamayan Eskişehirspor ise 3 puanla 16. sırada yer buldu.

Bandırmaspor, gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Eskişehirspor ise Samsunspor'u konuk edecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için