Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Bandırmaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Bandırmaspor 3-2 kazandı.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 54 ve 82. dakikada Paulinho, 71. dakikada Marco Paixao'dan geldi. Erzurumspor'un golleri ise 59 ve 69'ncu dakikalarda Eren Tozlu'nun ayağından geldi.



Ev sahibi Bandırmaspor'da Faruk Can Genç, maçın 87. dakikasında kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, lige 3 puanla başladı. Erzurumspor, ilk maçında puanla tanışamadı.



Ligin bir sonraki maçında Bandırmaspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Erzurumspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.





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