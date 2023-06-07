Balotelli Sion'da küme düştü

Mario Balotelli'nin formasını giydiği Sion, 10 takımlı İsviçre Ligi'nden küme düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Balotelli Sion'da küme düştü
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07 Haziran 2023 01:04
Mario Balotelli'nin formasını giydiği Sion, play-out maçlarını kaybederek İsviçre Ligi'nden düştü.

Ligde son 8 maçta 1 puan alabilen Sion, ligin son sırasına demir atmıştı. Play-out'ta Lausanne-Ouchy'yle eşleşen Sion ilk maçı 2-0, ikinci maçı ise 4-2 kaybederej küme düşmekten kurtulamadı.

Sezon başında Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Balotelli, çıktığı 18 lig maçında 6 golle takımına katkı sağlayabildi.

Sion, 17 yıl aradan sonra gelecek sezon İsviçre Süper Ligi'nin bir alt ligi olan Challenge Lig'de mücadele edecek.

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