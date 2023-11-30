Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan yıldız Mario Balotelli, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Kariyerinde çalıştığı en kötü teknik direktörün Liverpool zamanında çalıştığı Brendan Rodgers olduğunu söyleyen Balotelli, "Rodgers antrenman kalitesi olarak belki de bir numaraydı. Topa sahip olma konusunda harikaydı ama insani yönden facia bir teknik direktördü. Kariyerimde çalıştığım en kötü hocaydı." dedi.



33 yaşındaki Balotelli, Liverpool döneminde çıktığı 28 resmi maçta 4 gol kaydetti





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